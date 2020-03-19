بارنييه مصاب بكورونا.. وتأجيل جولة المفاوضات بين بروكسل ولندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه البالغ من العمر 69 عاماً، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن متابعيه على حالته الصحية في فيديو نشره على حسابه بتويتر.

وقال بارنييه: لقد تأكدت أمس إصابتي بكوفيد-19 لكنني في حالة صحية جيدة وفي حجر في منزلي.

وأضاف في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إني بصحة جيدة ومعنوياتي مرتفعة، معرباً عن تضامنه مع «كل العائلات المتأثرة بهذا الوباء»، مبدياً في الوقت نفسه «التقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يقومون بعمل رائع».

وتابع مفاوض الاتحاد الأوروبي: كل مواطن، كل واحد منا يتوجب عليه أن يلعب دوراً من أجل الجميع ومن أجل الانتصار في هذه المعركة الجماعية، في هذه الحرب على الفيروس، داعياً إلى المزيد من التضامن والوحدة.

وختم حديثه قائلاً: مع كل ذلك، أعتقد أنّه يمكننا الخروج من هذه الأزمة أقوى من السابق.

وكان من المتوقع أنّ تنعقد الجولة المُقبلة من المفاوضات بين بروكسل، ولندن بشأن العلاقة في مرحلة ما بعد بريكست أمس الأول الأربعاء، في العاصمة البريطانية ولكن تم إلغاؤها بسبب تفشي الوباء.

وتأمل المملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو موعد انتهاء المرحلة الانتقالية وانتفاء صلاحية القواعد التجارية التي لا تزال لندن خاضعة لها. بينما يرفض البريطانيون تمديد المهلة.

ونشر الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي وثيقة مكونة من 441 صفحة، تستعرض تصوّره للاتفاق.