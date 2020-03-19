شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الذكية: تطبيق «دبي الآن» يوفر 116 خدمة لـ 33 جهة ضمن 10 قطاعات أساسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفرت دبي الذكية من خلال تطبيق «دبي الآن» 116 خدمة تقدمها 33 جهة وتندرج ضمن 10 قطاعات أساسية تشمل: الأمن والعدل والمواصلات العامة وتأشيرات الإقامة وقيادة المركبات والصحة والأعمال والتوظيف والتعليم والإسكان والتبرعات والخدمات العامة.

ودعت دبي الذكية، جميع أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز استخدام خدماتها، من خلال حملة «استريح خدماتنا بتيك» التي أطلقتها مؤخراً حيث يمكن للجميع الاستفادة من خدمات تطبيق «دبي الآن» الذكي التي يمكن إجراؤها من المنزل بشكل يجنب الفرد التواصل المباشر مع الأشخاص والأوراق والنقود وأجهزة الدفع وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

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