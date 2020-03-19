اكتشاف سحابة وردية من الغاز والغبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



رصدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بواسطة تلسكوب «هابل» الفضائي سحابة وردية من الغاز والغبار بالقرب من النجم الذي يشكل «سديم العنكبوت».

و«سديم العنكبوت» هو أكبر سديم في الكون يتكون من أجرام سماوية وذات مظهر غير منتظم مكون من غاز الهيدروجين والهيليوم والغبار الكوني.

ويبلغ طول السحابة ما يقرب من 1000 سنة ضوئية، وتقع في مجرة سحابة «ماجلان الكبرى» التي تدور حول درب التبانة على بعد 160 ألف سنة ضوئية من الأرض.

وقالت «ناسا» إن السحابة التي أطلق عليها «LHA 120-N150»، وتحتوي على عشرات النجوم الشابة العملاقة المعزولة، هي بداية تكون النجم والوقت المثالي لدراسة أصل النجوم الضخمة.

وأضافت الوكالة: ربما هناك تفاعلات بين مجرتي سحابتي ماجلان الكبرى والصغرى التي تدور حول مجرة درب التبانة، وشكلت هذه التفاعلات السحب والنجوم حولها كسديم العنكبوت.

ويجري الفلكيون دراسة بمساعدة تلسكوب «هابل» الدقيق على سحابة الغبار الوردي؛ لمعرفة المزيد عن البيئة التي تتكون فيها النجوم الضخمة وكيفية اندماجها، وقدرتها على أن تتشكل بمعزل عن السديم.