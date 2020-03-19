شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سحابة وردية من الغاز والغبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
رصدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بواسطة تلسكوب «هابل» الفضائي سحابة وردية من الغاز والغبار بالقرب من النجم الذي يشكل «سديم العنكبوت».
و«سديم العنكبوت» هو أكبر سديم في الكون يتكون من أجرام سماوية وذات مظهر غير منتظم مكون من غاز الهيدروجين والهيليوم والغبار الكوني.
ويبلغ طول السحابة ما يقرب من 1000 سنة ضوئية، وتقع في مجرة سحابة «ماجلان الكبرى» التي تدور حول درب التبانة على بعد 160 ألف سنة ضوئية من الأرض.
وقالت «ناسا» إن السحابة التي أطلق عليها «LHA 120-N150»، وتحتوي على عشرات النجوم الشابة العملاقة المعزولة، هي بداية تكون النجم والوقت المثالي لدراسة أصل النجوم الضخمة.
وأضافت الوكالة: ربما هناك تفاعلات بين مجرتي سحابتي ماجلان الكبرى والصغرى التي تدور حول مجرة درب التبانة، وشكلت هذه التفاعلات السحب والنجوم حولها كسديم العنكبوت.
ويجري الفلكيون دراسة بمساعدة تلسكوب «هابل» الدقيق على سحابة الغبار الوردي؛ لمعرفة المزيد عن البيئة التي تتكون فيها النجوم الضخمة وكيفية اندماجها، وقدرتها على أن تتشكل بمعزل عن السديم.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف سحابة وردية من الغاز والغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.