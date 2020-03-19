العراق: الزرفي يبدأ أول اتصالاته والصدر يتوعده في البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، الخميس، أول اتصالاته مع عدد من قادة الكتل السياسية في مسعى للحصول على التأييد والدعم لحكومته المرتقبة، التي من المفترض أن تعرض على البرلمان في غضون شهر واحد فقط لنيل ثقته، في وقت بدت فيه السلطة القضائية منقسمة بشأن قرار التكليف، وأعلن التيار الصدري أن الحكومة لن تمر في البرلمان.

وتشمل اتصالات الزرفي عدداً من ممثلي وزعامات قوى سياسية مختلفة، لكن أطرافاً سياسية أبرزها «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، و«الفتح»، بزعامة هادي العامري لم توافق على إجراء أي حوار معه، بسبب موقفها الرافض له من الأساس، وكذلك رفض آلية تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح واعتبارها غير دستورية.

ومن جهته، قال التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إن حكومة عدنان الزرفي، لن تمر في مجلس النواب إذا شُكلت وفق نظام المحاصصة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزملي في تصريح صحفي إن «التيار الصدري، يرفض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق المحاصصة، ويرفض أي ضغوط تمارس على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، من قبل بعض الجهات السياسية، لحصولها على بعض الوزارات، ونرفض تمرير أي حكومة وفق المحاصصة والضغوط السياسية».

وأضاف أن «التيار الصدري، سيكون له موقف، في حال استمرت القوى السياسية بالضغط والابتزاز السياسي من أجل الحصول على بعض المناصب، وحكومة عدنان الزرفي، لن تمر إذا شكلت وفق المحاصصة، وسنقف ضدها ونمنع أي تصويت لها».