فيفا يؤجل كأس أوروبا و«كوبا أمريكا» ويؤخر مونديال الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، على قرار الاتحادين الأوروبي (ويفا) والأمريكي الجنوبي (كونميبول)، إرجاء بطولتيهما القاريتين حتى صيف 2021، مؤكداً إرجاء النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها.

وكان كل من ويفا وكونميبول قد أعلن الثلاثاء، إرجاء البطولة القارية عن موعدها المقرر في صيف العام الحالي إلى يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض شللاً شبه كامل على مجمل النشاطات الرياضية في الفترة الحالية.

وعقد مكتب مجلس الفيفا اجتماعاًَ عبر الهاتف الأربعاء، لبحث الخطوة والتقرير بشأن مونديال الأندية الذي كان من المقرر أن تقام نسخته الأولى بصيغتها الجديدة في صيف العام المقبل في الصين، بمشاركة 24 فريقاً.

وأكد الفيفا في بيان: أنه أدرج المواعيد الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس أوروبا ( 11 يونيو/حزيران و11يوليو/تموز 2021،) في جدول المباريات الدولية، وسيقرر في مرحلة لاحقة موعد مونديال الأندية بصيغته الجديدة، والذي كان مقرراً في (يونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2021).

وقال رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو، إن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات استثنائية وقرارات، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تؤثر في كل العالم، ولذا على الحلول أن تأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف حول العالم.