شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الدولي ينقل عدداً من الرحلات من المبنى 1 إلى المبنى 3 مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت مطارات أبوظبي عن إجراء نقل مؤقت لعدد من الرحلات من مبنى المسافرين رقم 1 إلى مبنى المسافرين رقم 3 في مطار أبوظبي الدولي ودمج العمليات التشغيلية في المبنيين.

يأتي هذا الإجراء ليعكس التزام مطارات أبوظبي بكفاءة العمليات وسلاسة تجربة المسافرين لديها، وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها الحركة الجوية والقطاع بوجه عام. كما تتعاون مطارات أبوظبي في الوقت الراهن مع مختلف شركات الطيران لضمان الانتقال السلس من مبنى المسافرين رقم 1 إلى المبنى رقم 3.

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