«طرق الشارقة» تعقم المكاتب ووسائل النقل وتوقف استقبال المراجعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصلت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتنفيذ خطتها الوقائية، بهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من الموظفين والمراجعين ومستخدمي وسائل النقل الجماعي.

وصرح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، أنه في إطار الخطط الوقائية، اتخذت جميع مقار الهيئة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث تم إطلاق برنامج يومي لتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعي، والتي تضم 4893 مركبة أجرة بالتنسيق مع شركات الامتياز، وتعقيم 265 حافلة مواصلات عامة ونقل بين المدن بعد كل رحلة، كما تم إيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة، فضلاً عن إجراءات وتدابير أخرى مثل «استبدال نظام تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة والاستعاضة عنه ببطاقة العمل، وتوفير المعقمات والمطهرات الوقائية في جميع ممرات الهيئة وصالاتها ومواقع العمل الأخرى، إضافة إلى إلغاء جميع الفعاليات والمشاركات الداخلية والخارجية»، كما يتم حالياً العمل على تنفيذ خطة العمل عن بعد لبعض الفئات التي حددتها التوجيهات الحكومية.

من جانبه دعا محمد الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، رئيس لجنة متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، جميع المتعاملين إلى استخدام موقع الهيئة الرسمي WWW.SRTA.GOV.AE والتطبيق الذكي RTA SHARJAH، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية المتاحة من خلالهما، أو الاتصال على الرقم 600525252 على مدار الساعة، وعلى الرقم 065033333 أثناء أوقات العمل الرسمية، وللتواصل مع مقر الهيئة بخورفكان الاتصال على الرقم092371664، أما مقر الهيئة في كلباء فيتم الاتصال على الرقم 092770574.

وبين الزعابي، أنه يتم تنفيذ إجراءات مشددة حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين، حيث تم التعاون مع الجهات ذات الصلة لتوفير متطلبات البرامج الوقائية كافة التي تهتم الهيئة بتنفيذها، منها تطهير وتعقيم جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل مثل (المصاعد، الأبواب، المكاتب، طاولات الاجتماعات، الكراسي) باستخدام مواد التطهير والتعقيم من خلال تطبيق المعايير والتعليمات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة، إلزام مساعدي الخدمة بارتداء القفازات والكمامات عند تقديم الضيافة، واستخدام أكواب لمرة واحدة، والتخلص منها بعد ذلك، ووضع أجهزة تعقيم في جميع المصاعد وأمام الأبواب، فضلاً عن استخدام أجهزة لقياس درجات حرارة جميع الموظفين عند الحضور للهيئة صباحاً، التشجيع على استخدام المنصات والوسائل التكنولوجية لإجراء الاجتماعات، كما تم إطلاق برنامج توعوي للموظفين شمل نشرات توعوية ونصائح وإرشادات من خلال رسائل البريد الإلكتروني.