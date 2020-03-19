بلدية مليحة تغلق الحدائق وتتخذ إجراءات وقائية لمكافحة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اتخذت بلدية مليحة عدداً من الإجراءات الوقائية، التي تتسق مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى منع انتقال العدوى، وزيادة الوعي المجتمعي حول «مرض كورونا» وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به.

من بين هذه الإجراءات، التعقيم الدوري اليومي لجميع المباني الحكومية والأسواق والمحال التجارية، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للبلدية، بمعدل مرة كل ساعتين خلال ساعات الدوام الرسمي، وأغلقت الحدائق والوجهات الترفيهية التابعة لها حتى إشعار آخر.

وقال مصبح سيف عوض الكتبي مدير البلدية، نقوم بشكل يومي بتعقيم جميع المباني الحكومية والأسواق والمحال التجارية والمراكز الخدمية التابعة لها، كما نحرص على صحة الموظفين من خلال عمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنع انتقال العدوى وزيادة الوعي المجتمعي حول مرض كورونا وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به.

وأضاف أن إغلاق الحدائق والواجهات الترفيهية في مليحة يأتي ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور وتوعيتهم بأهمية الوقاية والالتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.