أمهات يواجهن «الحجر المنزلي» بالتعليم واللعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



في ظل الإجراءات الوقائية والتدابير الصارمة التي اتخذتها المؤسسات الرسمية في الإمارات، لمواجهة فيروس«كورونا»، وأبرزها تعطيل المدارس مع عدم توفر معظم الأنشطة الخارجية، بادرت الأمهات والمعلمات بمشاركة أفكارهن المبتكرة لتحويل هذه الإجازة الطارئة إلى وقت عائلي ممتع، وذلك لمساعدة الأهل على إبعاد الأبناء عن الأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية قدر الإمكان، والنظر إلى الأمر بإيجابية كفرصة لتوفير أجواء عائلية مرحة ومسلية ودافئة في الوقت ذاته.

شاركت معلمة للغة العربية مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورتها مع ابنتها، توضح فيها طريقتها المبتكرة في جعل الدراسة والتعليم أمراً ممتعاً بالنسبة للأبناء، عندما يتحول إلى وقت للعب والتحديات، وصممت مجموعة من الأفكار القائمة على الأشغال اليدوية والمسابقات لتعرف الأمهات إليها، وفي مجموعة «I make this» التي تتابعها أكثر من 200 ألف سيدة على «الفيس بوك»، بادرت إحدى السيدات والتي تمتلك خبرة واسعة بابتكار وسائل الترفيه للأطفال بمشاركة مقاطع فيديو صورتها بنفسها، تبين فيها العديد من الألعاب التي يمكن أن يتشارك الأهل والأبناء في تصميمها من الورق المقوى وقضاء الوقت باللعب بها.

وشاركت «أم ليث» مقطع فيديو مصوراً في الصين على مجموعة «ملتقى الأمهات في الإمارات» يظهر العديد من الألعاب الحركية التي يمكن أن يتشارك فيها الآباء والأمهات مع أبنائهم في المنزل، من الأفكار التي قدمها لعبة الركض المتذبذب ما بين العلب الفارغة المصفوفة بالتسلسل والتي يمكن التسابق فيها مع الأطفال في حال كانت صالة المنزل واسعة نوعاً ما، أما الفيديو الآخر فيستلقي فيه طفلان يتسابقان بالتقاط الألعاب بالأقدام ليقوما بوضعها في السلة خلف رأسيهما وهي طريقة لتشجيعهم على الحركات الرياضية، ولعبة اصطياد الكرات الملونة بالأكواب الفارغة حيث يقوم الأب بتمرير الكرات بالقرب من الابن المترقب ليلتقطها بالكوب الفارغ واحدة تلو الأخرى، أو التقاط الحلقات المطاطية الفارغة بأعواد خشبية، وهي جميعها ألعاب غير مكلفة وتعتمد بالدرجة الأولى على الذكاء وإعادة تدوير الأشياء.

أما السيدة فاطمة فشاركت مجموعة من الصور التي تحوي تمارين لتعليم الرسم للأطفال بمشاركة الأمهات، تقدم الكثير من النماذج التي يمكن للطفل قضاء الوقت في تقليدها.

وشاركت السيدة لانا صوراً التقطتها بنفسها لمجموعة من الألعاب في أحد المتاجر "ذات الأسعار المحدودة" مثل السلم والثعبان، والشطرنج والداما، والحصار، ومونوبولي، داعية الأهل لمشاركة أبنائهم في التعرف إلى هذه الألعاب التي سوف تعيدهم إلى أوقات الطفولة الرائعة، كما أنها ستبعد أبناءهم عن الشاشات ولو قليلاً.

على مجموعة "صبايا التعاون والخان" شاركت السيدة دانا مقطع فيديو يحمل أفكاراً ملهمة من الأشغال اليدوية التي يمكن أن يسلي بها الأهل أبناءهم، يبدأ ببكرة اللاصق الكبيرة التي تحمل على جانبيها أقداماً ورقية تدور معها وكأنها تمشي، ويشرح الفيديو طريقة تنفيذ اللعبة بمعدات بسيطة جداً، وفي مشهد آخر لعبة الكرة الطائرة بالهواء التي يمكن تصنيعها بقص عنق عبوة المياه الغازية وإحداث ثقب في الغطاء لإدخال المصاصة البلاستيكية التي عليها أن تنقل الهواء الذي ينفخه الطفل ليرفع الكرة الخفيفة التي يمكن أن تكون من القطن أو الفلين أو المحارم الورقية، وغيرها الكثير من الأفكار كالوجوه الورقية الدوارة، والمتاهات الورقية على سطح غطاء الصندوق الكرتوني، والتي يجب أن تعبرها الكرات البلورية الصغيرة.

أمهات أخريات بدأن يشاركن مشاريعهن وتجاربهن الخاصة لتسلية الأبناء، مثل تصميم وتفصيل ملابس للدمى، ورسم الشخصيات الكرتونية، بينما شاركت أمهات أخريات أفكارهن لابتكار وصفات طعام يمكن المشاركة في إعدادها مع الأبناء، ودعوات للابتكار في مائدة الإفطار أو الغذاء لمنح هذا الوقت العائلي لمسة جمالية وجعل الأطفال يشعرون بأنهم بإجازة مميزة لقضاء وقت رائع مع الأهل مع عدم القدرة على السفر.