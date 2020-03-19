شكرا لقرائتكم خبر عن «النافذة المنقذة للأرواح».. ابتكار يحدّ من سقوط الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي داوود
«النافذة المنقذة للأرواح».. ابتكار للطالبة الإماراتية نوف صالح الكثيري، سفيرة بالعلوم نفكر، يسهم في الحد من ظاهرة سقوط الأطفال من النوافذ، إضافة إلى مساعدة العمال في تنظيف نوافذ المباني، والحماية من الانتحار.
وتشير الكثيري إلى أن الابتكار شاركت به في مهرجان أبوظبي للعلوم مؤخراً، وهو عبارة عن نافذة لا يمكن فتحها إلا ببصمة يد الأشخاص المخول لهم، وتمت برمجتها للإغلاق إذا استمرت مفتوحة لأكثر من 15 دقيقة لضمان عدم نسيانها مفتوحة، ومن الممكن استخدامها في المنازل والمدارس والمستشفيات.
وتوضح الكثيري أنها قامت بتركيب جهاز صغير في كل نافذة لتنظيفها بدون أي تدخل من أي شخص وذلك لمساعدة العمال الذين يخاطرون بأنفسهم لتنظيف المباني والأبراج.
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