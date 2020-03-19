شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني أبوظبي يدعو للتسجيل في دورة «السلامة المنزلية عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، للتسجيل في مبادرة «دورة السلامة المنزلية عن بعد»، والتي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وتستمر حتى 31 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار «الدفاع المدني في كل منزل».

وحثت الإدارة الجمهور على التسجيل في المبادرة بمراكزها في أبوظبي والعين والظفرة عبر خاصية «الواتس آب»، من خلال الأرقام التالية المخصصة لذلك أبوظبي 025576657 وفي العين037049141 والظفرة 028945408.

وتأتي المبادرة ضمن الاهتمام المستمر بتوعية الجمهور حول مسببات الحرائق في المنازل، والوقاية منها باللغات العربية والإنجليزية والأوردو وسيتم منح المسجلين عن بعد شهادات مشاركة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي بعد انتهاء الدورة.

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