السعودية تعلن ارتفاع حالات التعافي من كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238.

وأكد أن غالبية الإصابات قادمة من الخارج، مضيفاً: "نشهد ارتفاعاً عالمياً بإصابات كورونا". وأشار إلى "ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا"، مؤكداً ارتفاع حالات التعافي من الفيروس في السعودية إلى 8.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بتقيد المواطنين بتعليماتها للوقاية من انتشار الفيروس.

ونصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي كورونا، مضيفاً: "يجب غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات".

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وشدد على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لمدة 14 يوماً كاملة. كما أكد أنه تم إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بكورونا في السعودية.

وشرح أن "الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يسهل عملية العلاج"، مذكّراً بأن "جميع علاجات كورونا لا تزال تحت البحث والتجريب".

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