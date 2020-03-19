دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أسباب ستجعلك تقرر اقتناء هاتف HONOR 9X PRO الجديد في أسرع وقت ممكن

التزاماً منها بتلبية رغبات عملائها وتوفير منتجات لا مثيل لها بأسعار تنافسية، أعلنت شركة HONOR عن هاتفها الجديد HONOR 9X PRO، والذي يأتي بنفس المواصفات والمزايا القياسية التي عُرفت بها الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية.

حيث حرصت HONOR على إخراج هاتفها الجديد بتصميم جذاب يناسب روح الشباب، حيث يتسم بالبساطة وبالأسلوب الفريد من نوعه، كما أنه يتميز أيضاً بتأثير 3D مزدوج، وخلفية بزجاج منحني والتي تحمل تصميم حرف الـ X الشهير، مما يجعله بمثابة عملاً فنياً رائعاً في حد ذاته.

© alqiyady أسباب ستجعلك تقرر اقتناء هاتف HONOR 9X PRO الجديد في أسرع وقت ممكن

وجاء HONOR 9X PRO بشاشة عرض كاملة مقاسها 6.5 بوصة، والتي تُشكل نسبة 92% من الهيكل الكلي للهاتف، مع كاميرا أمامية منبثقة تخرج للأعلى، ومستشعر بصمات جانبي، مما يمنح المستخدم تجربة ممتعة عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة ألعاب الفيديو، حيث سيستمتع وقتها بالحجم الكامل لشاشة هاتفه دون أن تضايقه أي معوقات، كما أنه سيضمن عرض ما يشاهده أو يلعبه بجودة فائقة تتميز بها HONOR عن غيرها.

كما زودت HONOR هاتفها الجديد بذاكرة وصول عشوائية سعتها 6 جيجابايت، تضمن أداء سريعاً للهاتف، وذاكرة تخزين داخلية كبيرة سعتها 256 جيجابايت، تتيح للمستخدم تخزين كل ما يحبه من مقاطع فيديو فائقة الجودة وعدداً لا نهائياً من ألعاب الفيديو، دون أن يواجه أبداً أي مشكلة تتعلق بقلة المساحة، بالإضافة إلى أنه يعمل ببطارية قوية سعتها 4000 ميللي أمبير، والتي تدوم طوال اليوم، ولن يحتاج معها المستخدم للقلق خلال وجوده بعيداً عن شاحن الهاتف.

© alqiyady أسباب ستجعلك تقرر اقتناء هاتف HONOR 9X PRO الجديد في أسرع وقت ممكن

ويعد HONOR 9X PRO الهاتف الأول من HONOR الذي يأتي مدعوماً بمعالج Kirin 810 الجديد كلياً، ثماني النواة، والذي تم تصميمه على شريحة مقاسها 7 نانومتر، حيث يتميز هذا المعالج بتوفير الأداء القوي للأجهزة المُزود بها، كما أنه يمنحها قدرات الذكاء الاصطناعي الفائقة، بالإضافة إلى جعلها توفر في استهلاك الطاقة، بما يوفر للمستخدمين سرعة غير عادية لهواتفهم الذكية، وضمان عدم تعرضها لأي نوع من الأعطال أو البطء، وكذلك توفيرها في البطارية.

وإلى جانب هذا، فقد دعمت HONOR الهاتف بتقنية التبريد السائل، وبالتالي فمهما كانت المدة التي يقضيها المستخدم في استخدام HONOR 9X PRO، فهو لن يواجه أبداً مشكلة سخونة الجهاز، والتي يعاني منها مستخدمي الأجهزة الأخرى.

© alqiyady أسباب ستجعلك تقرر اقتناء هاتف HONOR 9X PRO الجديد في أسرع وقت ممكن

أما عن مزايا التصوير الفائقة التي يأتي بها الهاتف الجديد، فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسة تبلغ دقة عدستها الرئيسية 48 ميجابيكسل، ليلتقط المستخدم صوراً رائعة عالية الجودة تُنافس تلك التي تلتقطها الكاميرات الاحترافية، بالإضافة إلى أن هناك كاميرا أمامية منبثقة دقتها 16 ميجابيكسل، والتي تضمن تصوير أفضل صور السيلفي بكل التأثيرات الشهيرة.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن الهاتف يعتبر أيضاً أول هاتف ذكي من HONOR يتم تزويده مسبقاً بتطبيق Huawei AppGallery، الذي يعد أحد أفضل 3 منصات لتطبيقات الهواتف الذكية، حيث تضم العديد من التطبيقات التي لا غنى عنها والتي يحتاجها كل مستخدم في هاتفه الذكي لتنفيذ مهامه المختلفة.

هذا وقد أصبح هاتف HONOR 9X PRO الجديد متوفراً للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة، بدء من 19 مارس الجاري، بسعر 999 درهم إماراتي.

© alqiyady أسباب ستجعلك تقرر اقتناء هاتف HONOR 9X PRO الجديد في أسرع وقت ممكن

كما تتيح HONOR لأول 500 مشتري العديد من الهدايا المجانية القيمة، والتي تتضمن:عملة ذهبية عيار 18 قيراط، بوزن قياسي 2 جرام. سماعات أذن HONOR Sport PRO . 6 أشهر ضمان للشاشة. 6 أشهر 50 جيجابايت سعة تخزين في سحابة هواوي للجوال. حتى 6 أشهر عضوية مميزة VIP لموسيقى هواوي. المزيد:

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