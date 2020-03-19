دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تدعم هاتف Redmi K30 Pro المرتقب بأكبر نظم للتبريد ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث الإعلانات التشويقية التي جاءت اليوم حول هاتف Redmi K30 Pro المرتقب، على أن الهاتف يضم أكبر نظام تبريد قدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

أوضحت الصور الجديدة حجم نظام التبريد vapor chamber في هاتف Redmi K30 Pro المرتقب، والذي يأتي بحجم أكبر من نظام التبريد في V30 Pro.

أشارت Redmi على أن غرفة البخار في نظام التبريد الخاص بهاتف K30 Pro تأتي بمساحة 3435 مم²، وهي مساحة أكبر ثلاث مرات مقارنة بنظام التبريد في هاتف Honor V30 Pro الذي يشغل فيه نظام التبريد 914 مم² فقط، لذا يأتي هاتف K30 Pro بأكبر نظام تبريد في الهواتف الذكية.

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كما تكشف صورة أخرى عن نسبة الحرارة في هاتف Honor V30 Pro وK30 Pro بعد مرور ساعة من تشغيل الألعاب، حيث يظهر هاتف K30 Pro بدرجة حرارة أقل من هاتف Honor V30 Pro بنسبة 3 درجات.

يذكر أن Redmi أطلقت إعلان تشويقي مؤخراً لهاتف Redmi K30 Pro والذي يكشف عن أبطال فيلم Fast and Furious 9، حيث يظهر الهاتف باللون الأزرق، ومن المتوقع أن ينطلق بالشعار الرسمي لفيلم الأكشن الشهير.

المصدر

هذا الموضوع Redmi تدعم هاتف Redmi K30 Pro المرتقب بأكبر نظم للتبريد ظهر على التقنية بلا حدود.