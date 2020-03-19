دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على مواصفات بلاي ستيشن PlayStation 5

تحدث كبير المهندسين في شركة سوني اليابانية، مارك زيرني، عبر قناتهم على منصة يوتيوب، عن مميزات بلاي ستيشن 5 5PlayStation والاختلافات عن النسخ السابقة من الجهاز.

أرخص من PlayStation 4 Pro: تعرف على سعر بلاي ستيشن 5 alqiyady 1 أرخص من PlayStation 4 Pro: تعرف على سعر بلاي ستيشن 5

شاهد أيضاً: أرخص من PlayStation 4 Pro: تعرف على سعر بلاي ستيشن 5

وبحسب حديث كبير المهندسين في شركة سوني، فأن بلاي ستيشن PlayStation 5 الذي من المقرر أن يظهر للنور خلال العام الجاري 2020 شهد تحسينات كثيرة من شأنها أن تغير كلاً من طريقة لعب وتصميم الألعاب على حد سواء.

وبحسب ما تم عرضه فأنه من المقرر أن يأتي جهاز بلاي ستيشن PlayStation 5 بوحدة معالجة الرسومات "GPU 13.3TF - Custom RDNA 2" بتردد 1.7غيغاهرتز مع 60 وحدة حساب بخلاف ذاكرة وصول عشوائي بسعة "16 غيغابايت" GDDR6 + 4 غيغابايت DDR4 و ذاكرة "825 غيغابايت" ومحرك أقراص "Blu-ray" بدقة "4K UHD" على الطراز.

إمكانيات هاتفك ليست مناسبة؟.. 3 ألعاب بديلة توفر متعة PUBG alqiyady 1 إمكانيات هاتفك ليست مناسبة؟.. 3 ألعاب بديلة توفر متعة PUBG

شاهد أيضاً: إمكانيات هاتفك ليست مناسبة؟.. 3 ألعاب بديلة توفر متعة PUBG

ليس هذا وحسب بل زودته شركة سوني بمعالج "AMD Zen2" ثماني النواة بتردد 3.7 غيغاهرتز وقرص تخزين "SSD" بسرعة 5.5 غيغابايت/ث بسعة 1 تيرابايت بخلاف نواة تتبع أشعة مخصصة وصوت ثلاثي الأبعاد فضلاً عن نطاق ترددي "565 غيغابايت وتوافق رقمي كامل مع كل محركات ألعاب "PlayStation" والأجهزة المحمولة بمكتبة تحتوي آلاف الألعاب من اليوم الأول.

Advertisements

وزودت شركة سوني أيضًا جهازها بلاي ستيشن PlayStation 5 بقرص التخزين "SSD"؛ حيث يمكن لوحدة التحكم تنزيل غيغابايت من البيانات في ربع ثانية، كما تدعم وحدة التحكم وضع التوافق مع الإصدارات السابقة، مما يعني أنه سيكون من الممكن تشغيل معظم الألعاب عليها للأجيال السابقة من PlayStation.

هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟ alqiyady 1 هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟

شاهد أيضاً: هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟

وسيأتي ذراع تحكم Dual Shock 5 محسّن مع أزرار عالية الإحساس باللمس ومتابعة لضربات القلب وميكروفون مدمج بالإضافة إلى مساعد الذكاء الصناعي "PlayStation AI" الذي يتيح لك تغيير الألعاب وغيرها من المهام عن طريق الأوامر الصوتية.المزيد:

بالصور: هذا هو كل ما نعرفه عن جهاز بلاي ستيشن الجديد القادم!

فيديو: مسلسل "الأسطورة" يتحول إلى "لعبة بلاي ستيشن".. شاهد كيف أصبح شكل محمد رمضان

فتح علبة نظارة الواقع الافتراضي من بلاي ستيشن

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي