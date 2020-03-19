سامسونج تطرح هاتفين جديدين للفئة المتوسطة (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © الصورة الرسمية لجالاكسي الصورة الرسمية لجالاكسي

كتب- وكالات:

في محاولة لتعويض خيبة أملها في مبيعات هاتفها جالاكسي إس 20، عادت سامسونج للمراهنة على الفئة المتوسطة، وأعلنت أخيرا عن هاتفين ينتميان إلى هذه الفئة. © الصورة الرسمية لجالاكسي a41 الصورة الرسمية لجالاكسي a41

الهاتف الأول هو سامسونج جالاكسي A41، الذي سيطرح في شهر يونيو المقبل، ويأتي بشاشة سوبر أموليد فول إتش دي بلس مقاسها 6.1 بوصة، بدقة 431 بكسل، مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل ومستشعر بصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة. © ألوان سامسونج جالاكسي A41 ألوان سامسونج جالاكسي A41

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بزاوية عريضة 48 ميجا والثانية بزاوية عريضة أيضا 8 ميجا ومستشعر العمق 5 ميجا.

يعمل سامسونج جالاكسي A41 بمعالج ميدياتك هليو P65 مع ذاكرة رام 4 جيجا، و64 جيجا مساحة تخزين داخلية مع بطارية 3500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

Advertisements

ولم تحدد سامسونج سعر الهاتف، غير أن تقارير صحفية تتوقع ألا يقل عن 5500 جنيه مصري.

الهاتف الثاني، هو سامسونج جالاكسي إم21، الذي يأتي بشاشة سوبر أموليد فول إتش دي بلس، مقاسها 6.4 بوصة، بدقة 403 بكسل، مع 3 عدسات خلفية، الرئيسية 48 ميجا، والثانية 8 ميجا بزاوية فائقة الاتساع والثالثة لتصوير العمق 5 ميجا. وكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجا. © الصورة الرسمية لسامسونج جالاكسي إم 21 الصورة الرسمية لسامسونج جالاكسي إم 21

يعمل الهاتف بمعالج إكسينوس 9611، وذاكرة رام 4 أو 6 جيجا، وذاكرة داخلية 64 أو 128 جيجا.

وكعادة سامسونج في سلسلة إم، يأتي إم 21 بببطارية هائلة بسعة 6 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات. ومن المرجح أن يبدأ سعره من 3200 جنيه.