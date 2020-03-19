كتل عراقية ترفض تكليف الزرفي وتتهم صالح بمخالفة الدستور

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

تزايد احتمال فشل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مهمته بتشكيل حكومة جديدة في العراق، بعدما أعلنت كتل سياسية «شيعية» عدة رفضها لتسميته، واتهمت الرئيس العراقي برهم صالح «بمخالفة الدستور» عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الكبرى، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستدعم رئيس الوزراء المكلف إذا التزم شروطاً معينة.

وبينما أصدرت كتلة «الفتح» الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، الثلاثاء بياناً نددت فيه بعملية تكليف «غير دستورية»، انضمت أمس الأربعاء لائحتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلى الجبهة المناهضة للزرفي، إضافة إلى كتلتي «العقد الوطني»، و«النهج الوطني».

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فيديو مقدم من Reuters

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي معالم شهيرة في العالم تكتسي باللون الأخضر احتفالا بيوم القديس باتريك إن لم يمنعك كورونا من الخروج وكنت قريبا من أحد المقاصد السياحية الشهيرة لتجده مكتسيا بضوء أخضر، فهذه إشارة إلى أن المكان يحتفل بيوم القديس باتريك الذي يوافق السابع عشر من مارس آذار. Reuters

زوج موظفة إغاثة بريطانية إيرانية يقول إن طهران أطلقت سراحها مؤقتا قال ريتشارد راتكليف زوج موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية المسجونة في إيران نازانين زاغاري-راتكليف في بيان إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح زوجته لمدة أسبوعين. Reuters

اليويفا يؤجل بطولة أوروبا 2020 حتى العام المقبل ويعلق مسابقات الأندية والمنتخبات حتى إشعار آخر أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الثلاثاء تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أعلن تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات "حتى إشعار آخر". Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان فرض حظر التجول في بغداد بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت التحالفات والكتل الرافضة في بيان مشترك، «في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا أوضاعاً استثنائية وأزمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية وآخرها ما حدث من إقدام الرئيس صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الكبرى ابتداءً بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسمياً وذلك ما يقلقنا من أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ وقيامه أخيراً بتكليف مرشح آخر دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك». وأضاف البيان «وعليه فإننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف... وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر لا سمح الله فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني». ودعا «الشركاء في الوطن إلى الوقوف موقفاً وطنياً واضحاً وصريحاً لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظاً على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار».

وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قال في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة. ونقلت الوكالة الأنباء عن الزرفي قوله إنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة وإنهاء كل‭ ‬ المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.

الى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان‭ ‬ضمن أمور أخرى.

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