في ذكرى وفاة ابن خلدون.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن مؤسس علم الاجتماع

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تحل اليوم ذكرى وفاة عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، مؤسس علم الاجتماع، في السطور التالية، يرصد "الوطن" أبرز 10 معلومات عن ابن خلدون، وذلك من خلال الموقع العالمي "بايوجرافي" المتخصص في السيرة الذاتية لأبرز مشاهير العالم:

*مؤرخ من شمال أفريقيا، تونسي المولد، حيث وُلد 1332م.

* عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال أفريقيا، حيث رحل إلى بسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان.

*توجَّه إلى مصر، حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، ووليَ فيها قضاء المالكية.

*ابتكر وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم، ومؤلفاته أحد أهم المؤلفات التي أنجزها الفكر الإنساني.

*درس القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن ظهر قلب.

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*تجمعت في شخصيته العناصر الأساسية النظرية والعملية التي تجعل منه مؤرخا حقيقيا.

*لم يكتشف مادة التاريخ، ولكنه جعلها علما ووضع لها فلسفة ومنهجا علميا نقديا نقلها من عالم الوصف السطحي والسرد غير المعلل إلى عالم التحليل العقلاني والأحداث المعللة بأسباب عامة منطقية ضمن ما يطلق عليه الآن بالحتمية التاريخية.

*اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والأحزان على فقد الأعزاء، من أبويه وكثيرٍ من شيوخه إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جميع أنحاء العالم سنة 1348م.

*عدّد المؤرخون لابن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق غير أن أشهر كتبه كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" في سبعة مجلدات أولها المقدمة المشهورة بـ"مقدمة ابن خلدون".

*ظلَّ بمصر ما يناهز ربع قرن حيث توفي عام 1406م عن عمر بلغ ستة وسبعين عامًا ودفِنَ قرب باب النصر.