شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تغلق منشآت الرياضة وتعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الاتحاد الرياضي العام في سوريا جميع المشاركات الخارجية باستثناء المشاركات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التزاما بالإجراءات الخاصة بالوقاية ضد فيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام تعميما بإغلاق المنشآت والمدن الرياضية وعدم السماح بالدخول إليها باستثناء العاملين وأثناء الدوام الرسمي فقط إضافة إلى إغلاق الأندية الرياضية الخاصة “بيوتات ومراكز” وتأجيل جميع الفعاليات والدورات والندوات والتجمعات. Advertisements وكان الاتحاد أوقف كل الأنشطة الرياضية المحلية في الرابع عشر من الشهر الحالي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تغلق منشآت الرياضة وتعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.