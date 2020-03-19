شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الأردن تعلن بث صلاة الجمعة عبر الشاشات وخطبة واحدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الأردن أن صلاة وخطبة الجمعة تقام يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال، وسيقتصر حضورها على من تصحّ به الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا أربع ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعةً.

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وأشار الدكتور الخلايلة، إلى أن وزارة الأوقاف منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع وإنما حفاظا على صحة المصلين وعلى صحة جميع الناس.

بدوره، اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن جميع المساجد ‏ستكتفي برفع الأذان و إضافة " صلوا في بيوتكم" بعد الأذان، وسيصلي المواطنون الظهر أربع ركعات في بيوتهم، مشددا على اخذ الفتوى من خلال دائرة الإفتاء العام بخصوص خطبة وصلاة الجمعة غداً.

وثمن الحياري جهود جميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين وكذلك عموم المواطنين على الالتزام الذي أبدوه تجاه الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الاوقاف.