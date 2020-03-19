شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا عن جهود الملك عبد الله فى مواجهة كورونا: نحن محظوظين بقيادتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بالإجراءات التي أتخذها الملك عبد الله فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث وجهت إليه رسالة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت فى تعليق علي صورته :" في مثل هاي الأوقات، بتذكر كم احنا محظوظين بقيادتك. أنت مصدر الطمأنينة وراحة البال، بالحزم العسكري اللي بيجري في عروقك، وبإنسانيتك وحنية الأب... عيلتك الأردنية دايما على بالك وفي قلبك. الله يحمي الأردن وأهله".



تغريدة الملكة رانيا

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أعلن أمس الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الأردن، إلى 56 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض.

وأوضح الوزير الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء الأربعاء، أن هذه الحالات تضم 42 أردنيا و3 عراقيين و6 فرنسيين و3 بريطانيين وأرجنتينياً وفلبينية.

وأعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم، أن الجيش يغلق العاصمة عمان اعتبارا من صباح الغد بسبب كورونا.

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كما أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فى سلطنة عمان، عدة قرارات خلال اجتماعها الثانى الذى انعقد منذ قليل بمقر وزارة الداخلية، وقررت اللجنة العليا ما يلى:

- وقف دخول غير العمانيين عبر جميع منافذ السلطنة باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون.

- إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة.

- إيقاف صلاة الجمعة بمساجد السلطنة.

- وقف المناسبات الاجتماعية من أعراس وعزاء.

- الحجر الصحى على كل المسافرين القادمين للسلطنة بالإضافة للعمانيين، وتبدأ القرارات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.