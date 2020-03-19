شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطانى: سحب قسم من القوات البريطانية بالعراق بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، أنه تم سحب قسم من القوات البريطانية في العراق بسبب انتشار كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات فى الرصافة، حالة واحدة فى كلا من مدينة الطب، النجف، البصرة، الديوانية، المثنى، واسط، حالتين فى كربلاء، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفاة اليوم.

ولفتت الصحة العراقية، إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 177 حالة تم شفاء 49 منهم وتسجيل 12 حالة وفاة، مؤكدة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها.

وأهابت الوزارة، بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

Advertisements

وحذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة في تفشي فيروس كورونا بسبب خرق حظر التجوال من قبل اعداد كبيرة من "الزوار والمارة"، محملة الجهات المعنية المسؤولية كاملة.

وقالت الوزارة في بيان صحفى لها، لاطلاع الرأي العام في العراق على الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن "حظر التجول بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات"، مبينة أن عددا كبيرا من الزوار المشاة شوهدوا ، اليوم، في الطرقات العامة، كما نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة.