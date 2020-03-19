مساعدات تركية لأربيل العراقية لمكافحة "كورونا"

أربيل/الخليج 365

قدمت منظمة الهلال الأحمر التركية، مساعدات إلى محافظة أربيل، في إقليم شمال العراق، لمساندتها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأجرى القنصل العام التركي بأربيل، هاقان قرة تشاي، ومسؤول الهلال الأحمر التركي في العراق، مراد أوزغوفان، زيارة إلى محافظ أربيل، فرست صوفي، وقدموا له المساعدات المرسلة من قبل أنقرة.

وتضمنت المساعدات 30 ألف كمامة و475 صندوقا من الطرود الغذائية.

وعقب الزيارة، عقد الثلاثي مؤتمراً صحفياً، أوضح فيه "قرة تشاي" أن أنقرة أرسلت 20 ألف كمامة، إلى أربيل، في اليوم الأول من ظهور "كورونا" لدى الأخيرة.

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وأضاف أنهم قاموا هذه المرة بتسليم الدفعة المتبقية من الكمامات، والتي بلغ عددها 10 آلاف، ليصل إجمالي الكمامات الطبية المقدمة من تركيا، إلى 30 ألف.

وتفرض سلطات الإقليم حظر التجوال منذ السبت الماضي في محافظتي أربيل (العاصمة) والسليمانية إثر تسجيل إصابات متصاعدة بالفيروس.



وبلغت الإصابات المؤكدة في الإقليم 38 حالة، بينها حالة وفاة.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصاً، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.