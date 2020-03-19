كورونا.. 16 إصابة جديدة في لبنان ترفع الإجمالي إلى 149

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا في البلاد إلى 149، عقب تسجيل 16 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "ابتداء من 21 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 19 آذار/ مارس الجاري، بلغ مجموع إصابات كورونا المثبتة مخبريا 149، عقب تسجيل 16 حالة جديدة الأربعاء".
وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للمتوفين جراء الفيروس مستقر عند 4، فيما شفيت 3 حالات بشكل تام حتى اليوم.
وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا قرابة 225 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي منهم قرابة 9300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
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