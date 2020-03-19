انتقاد سعودي للحكومة اليمنية بخصوص اتفاق الرياض

عزيز الأحمدي / الخليج 365



أعلنت السعودية، الخميس، رفضها مناورات عسكرية أجراها الجيش اليمني في محافظة أبين (جنوب).



وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة على تويتر، إن "قيام قوات تابعة للحكومة اليمنية، بإجراء مناورات عسكرية في منطقة شقرة (جنوب أبين)، وحديث قادتها العسكريين عن ساعة الصفر، أمر غير مقبول".

ويعد هذا أول انتقاد سعودي صريح للحكومة اليمنية بخصوص "اتفاق الرياض" منذ توقيعه قبل أشهر.

ولفت السفير إلى أن ذلك "مرفوض في ظل اتفاق الرياض الذي يهدف لعودة الحكومة إلى عدن، وتوحيد الصف وتحقيق التنمية، وفي الوقت الذي تتعرض فيه محافظات مأرب والجوف والضالع لهجمات من قبل مسلحي جماعة الحوثي".

ولم يوضح السفير سبب رفضه للمناورات، لكن يبدو أنه اعتبرها تصعيدا قد يهدد تطبيق "اتفاق الرياض" الذي يواجه عقبات أساسا في تنفيذ بنوده، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب الحكومة أو الجيش اليمني على تصريحاته.

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والأربعاء، ذكرت مصادر عسكرية إجراء الجيش اليمني مناورات في منطقة شقرة الساحلية، التي انسحب إليها بعد استهدافه بغارات جوية إماراتية على المدخل الشرقي لعدن، أواخر أغسطس/ آب 2019.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد محور أبين (التابع للجيش اليمني) عبد الله الصبيحي، بعيد إجراء المناورات، قوله إن قواته جاهزة ومكتملة في انتظار أوامر الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف العربي لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.



ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت السعودية اتفاقا بين طرفي النزاع (الحكومة المدعومة من السعودية، والانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات)، تضمن عودة الحكومة وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة.



وشهدت عدن، مطلع أغسطس الماضي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا ضارية أوجدت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.