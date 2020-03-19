كورونا.. ارتفاع الإصابات بالعراق إلى 177 بتسجيل 13 حالة جديدة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت السلطات العراقية، الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177، دون تسجيل وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مختبراتها أجرت فحوصات لـ 123 مشتبها في إصابتهم بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت أن النتائج كشفت عن تسجيل 13 إصابة جديدة، 4 منها في العاصمة بغداد، واثنتان في إقليم كردستان (شمال)، ومثلهما في كربلاء، وحالة واحدة في محافظات النجف والبصرة والديوانية والمثنى وواسط، جنوبي البلاد.



وأشارت الوزارة أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 177، دون تسجيل وفيات جديدة، وبقاء العدد عند 12، فيما تماثل 49 مريضا للشفاء.



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واتخذت السلطات إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولا إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد مددًا تراوح بين يومين وأسبوع، إلى إشعار غير مسمى.



كما علقت دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وأغلقت الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، فضلا عن تعليق كامل للرحلات الجوية.

كذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وقطر.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا قرابة 225 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي منهم قرابة 9300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.