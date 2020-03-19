غزة.. "أونروا" تحوّل مدارس لمراكز توزيع مواد غذائية لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، الخميس، تحويل 12 مدرسة، لمراكز توزيع "مؤقتة" للمساعدات الغذائية، كخطوة احترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "أونروا"، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه "سيتم افتتاح نقاط جديدة ومؤقتة، الأحد القادم، لتوزيع المساعدات الغذائية، في 12 مدرسة موزّعة في مناطق مختلفة من القطاع، وذلك لمنع التجمّعات والاكتظاظ في المراكز الرئيسية لتوزيع تلك المساعدات".

وبيّنت أن طواقمها تعمل حاليا على "تجهيز هذه المدارس بالمعدات اللوجستية والخدماتية اللازمة لتسهيل عملية التوزيع".

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وأشارت "أونروا" إلى أنه سيتم "اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة، من تعقيم كافة المدارس يومياً بعد الانتهاء من عملية التوزيع، وبعد استئناف الدراسة مجددا".

وكانت "أونروا"، قد أعلنت تعليق الدراسة في مدارسها لنهاية شهر مارس/ آذار، كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وتقول وزارة الصحة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بـ"كورونا"، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 47 حالة.

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