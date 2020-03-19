الدفاع التركية: تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ مؤمن ألطاش/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 من عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أشارت فيه إلى أن القوات الخاصة (الكوماندوز) تمكنوا من تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام".
وأكد البيان استمرار اتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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