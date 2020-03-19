أبل تكشف بالخطأ عن باقة جديدة من آيباد برو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدرج عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل مؤقتًا بالخطأ على موقعها على الإنترنت الصيني أربعة نماذج جديدة من حاسوبها اللوحي "آيباد برو" iPad Pro في مستند للدعم الفني، وفقا للعين.



لكن سرعان ما أزالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أي إشارات إلى الأجهزة اللوحية الجديدة، ما يثير التكهنات بأن مسألة الإعلان عن أجهزة آيباد برو الجديدة أصبحت وشيكة بعد هذا التسريب.

كما تم إدراج نماذج آيباد برو الجديدة في القسم الذي يوضح تفاصيل الترددات اللاسلكية وكيف يستخدم الجهاز الإشارات الراديوية للوصول إلى الشبكات اللاسلكية.

وتأتي النماذج الجديدة بقياس 11 إنشًا و12.9 إنشً بإصدارات داعمة للشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية متبوعة بمعرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على النحو التالي:

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- iPad Pro A2228 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 11 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

- iPad Pro A2231 داعم للشبكة الخلوية بقياس 11 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

- iPad Pro A2229 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 12.9 إنش بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

- iPad Pro A2233 داعم للشبكة الخلوية بقياس 12.9 إنش بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

ويشار إلى أن النموذجين "A2228" و"A2229" يتطابقان مع الملفات التي قدمتها الشركة سابقًا إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، وتدل عادةً قوائم البيانات الجديدة المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية على اقتراب الإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة آبل.

أما بالنسبة لما يمكن توقعه من نماذج آيباد برو الجديدة، فقد قال المحلل المخضرم مينغ تشي كو، إن الجهاز اللوحي سيحتوي على كاميرا خلفية رئيسية ثلاثية العدسة مع "3D ToF" لدعم تطبيقات الواقع المعزز.

وأشار تقرير صادر عن وكالة بلومبرج إلى أن نماذج جهاز آيباد برو الجديدة قد تصل في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2020، ولكن كان ذلك قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي.