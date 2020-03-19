من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض تسبب ضيق التنفس أو مشاكل في الرئتين تزيد لديهم مخاطر الإصابة بحالات حادة من عدوى فيروس كورونا المستجد.



ووجدت الدراسة التي نشرت، الأربعاء، على موقع "ميد أركايف" للدراسات العلمية، أن ضيق التنفس هو العرض الوحيد لفيروس الذي يرتبط بشكل كبير بالحالات الشديدة وباحتياج المرضى إلى دخول وحدات العناية المركزة.

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وتشير النتائج إلى أن خطر حدوث مضاعفات إضافية لدى المصابين لا يرتبط بجميع الحالات الصحية الأخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن الحالة المعروفة باسم الانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض يسبب مشاكل في التنفس على الأمد الطويل، هي أكبر عامل من عوامل خطر الإصابة بحالة حادة من كورونا بين المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

وقال فاجيش جاين، من معهد الصحة العالمية بكلية لندن الجامعية، الذي شارك في قيادة فريق البحث، إن من المتوقع أن تساعد النتائج في توجيه مسؤولي الصحة العامة والأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحالات الحادة.

وتسبب الفيروس الجديد في تفشي وباء حول العالم حيث أصيب أكثر من 200 ألف شخص فضلا عن 8500 حالة وفاة.