دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤكد على خططها لإطلاق ساعة GT 2E الذكية في مؤتمر P40 القادم ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة هواوي على خططها للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية GT 2E في حدث P40 الذي يعقد في 26 من مارس.

تستعد شركة هواوي لإطلاق حدث في 26 من مارس للإعلان عن سلسلة هواتف P40، كما تقدم خلال المؤتمر أيضاً ساعة GT 2E وسماعة لاسلكية جديدة.

كشف ملصق إعلاني رسمي عن مواصفات ساعة هواوي الذكية القادمة GT 2E التي تنطلق قريباً بتصميم مقاوم للماء، كما تعود شركة هواوي بالتصميم الدائري لقرص الساعة في هذا الإصدار لكن مع تغيير في التصميم.

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تتميز ساعة GT 2E بقياسات 53 في 10.8 في 46.8مم، كما يصل وزن الساعة إلى 25 جرام، وتضم ساعة Watch GT 2e شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، أيضاً يدعم الساعة الذكية رقاقة معالج Hisilicon Hi1132، وتتميز بذاكرة عشوائية 16 ميجا بايت، وسعة تخزين 4 جيجا بايت.

ولقد أكدت التسريبات على أن ساعة GT 2e الذكية تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، كما تضم مستشعرات البارومترات، التسارع، ومستشعر للحركة من بين مستشعرات أخرى، ومن المقرر أن تتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأحمر إلى جانب اللون الأخضر.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤكد على خططها لإطلاق ساعة GT 2E الذكية في مؤتمر P40 القادم ظهر على التقنية بلا حدود.