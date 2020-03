دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady 6 انواع من المصورين الفوتوغرافيين الى اي نوع تنتمي انت؟

على الرغم من وجود العديد من المصورين الفوتوغرافيين حول العالم إلا أن جميعهم يلتقون عند نقطة واحدة ألا وهي الاهتمام بطريقة التصوير، وما يُحرك هذا الأمر بداخل كل مصور هو الاهتمام والحب تجاه الشيء الذي يتم تصويره، وهذا ما يُميز مصور عن آخر. © القيادي 6 انواع من المصورين الفوتوغرافيين الى اي نوع تنتمي انت؟

بالطبع يشترك جميع المصورين في عدد من الأمور إلا أن هنالك بعض الفروقات

التي تظهر بينهم، فمصور الأخبار على سبيل المثال يختلف نوع تصويره عن مصور

الحياة البرية، ومصور البورتريه تختلف طريقة تصويره عن مصور المنتجات،

إلى جانب العديد من الفروقات التي تظهر على الصور، فهناك من يُفضل التصوير

بالأبيض والأسود وهناك من يحب استخدام الألوان، لذلك سنحاول الحديث عن

انواع المصورين الفوتوغرافيين حسب اهتماماتهم.

* انواع المصورين الفوتوغرافيين1 – المصور الصياد

ويُقصد به المصور المهتم بالعثور على لحظات نادرة والتقاط الصور بشكل سريع،

وهذه اللقطات قد تكون مضحكة أو غريبة، إلا أن هذا النوع من المصورين يقوم بتأطير

الصورة بشكل ديناميكي على الرغم من أنها تعتمد على اللحظات السريعة وهذا لأنه

مراقب صريح للعالم…

غالبًا ما تكون صور هذا النوع من المصورين الفوتوغرافيين محدودة من حيث الألوان

ولا تحتاج إلى الكثير من المراحل اللاحقة لتعديل الصورة، لأنها توثق لحظات واقعية. 2- المصور المخرج

هذا النوع من المصورين يتحكم في الصور بهدف إخراجها بالشكل الذي يتناسب

مع المشهد، ولهذا فهو يتحكم في الإضاءة وحميع الاشياء الموجودة في المكان،

وهذا كله لتقديم إطار مثالي للموقف المطلوب، ويحتاج المصور إلى إعادة تحرير الصور

لتجميع اللقطات وترتيبها بشكل يجعل سرد القصة الخاصة بالمشهد واقعية،

ويميل لهذا النوع من التصوير مصوري المنتجات والأفلام الوثائقية والسينمائية.

3- المصور الرياضي

ويتطلب هذا النوع من التصوير وقتًا طويلًا، فبالرغم من التشابه بين هذا النوع

والنوع الأول إلا أنه يختلف من حيث الوقت المستثمر لإتمام المهمة، فتصوير الحياة البرية

أو الأحداث الإخبارية والرياضية تتطلب وقتًا أطول، إلى جانب تحلي المصور بالصبر.

عادة ما ينتظر هذا النوع من المصورين الفوتوغرافيين حدوث شيء نادر أمام الكاميرا،

وهذا ما يتطلب منه التخطيط وأخذ اللقطة المطلوبة، هذا طبعا بالنسبة لمصور الحياة البرية،

إلا أن هذا النوع من المصورين يُمكنه العمل في جل الأنشطة الرياضية كما يُمكن أن يكون

مصوراً صحفياً..

4- المصور المُبدع

إن الصور الملتقطة هي الخطوة الأولى لأي مصور، ولكن كيفية التعامل مع الصورة

بعد ذلك من خلال التحرير والمعالجة وتقديم صور فيها الكثير من العناصر هو ما يجعل

المصور مبدع، والمصور المبدع هو مصور فوتوغرافي يُضيف العديد من الميزات

في الصورة لتُصبح وكأنها لوحة فنية، إذ يتم التلاعب بعدة أمور مثل الالوان والإضاءة وغيرها..

5- المصور المستكشف

وهو المصور الذي يهتم بتصوير الأشياء التي لا تتحرك، ويهتم بالضوء بشكل كبير

ومن أمثلة الأمور التي يهتم بتصويرها المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية،

كما يهتم المصور باختيار الزاوية المناسبة للصورة، ولكنه لا يُغير اي شيء في الصورة

بعد التقاطها بل يُبقيها كما هي.

6- المصور العفوي

وهو المصور الذي يلتقط الصور بشكل عفوي خلال وقوفه على النافذة مثلًا أو خلال المشي،

غالبًا لا تكون الصور ذات تركيبة محددة، وغالبًا ما تكون صوره تمتاز بإضاءة قوية.

قيم نفسك (من 1-5) بحسب هذه السمات:

– صبور جدا – انتظر لقطة ← اصبر، التقط الصورة ثم اذهب.

– الكثير من التحضير ← بدون تحضير مسبق.

– الكثير من التحضير → لا تحرير.

– استخدام الكثير من المعدات → الحد الأدنى من المعدات / المعدات غير مهمة.

– الصورة: جهد جماعي ← إبداع فردي.

– التحكم في المواضيع / الإضاءة ← التصوير بما هو موجود.

– التكوين الفني للصورة ← بدون تكوين.

– المهنية: القيام بذلك من أجل الدخل → الهواة : القيام بذلك من أجل الهواية.

