دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية عمل ميزة مؤشر التتبع الجديدة مع أجهزة الآيباد ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة ابل مؤخراً بالإعلان عن دعم أجهزة الآيباد الآن للوحة التتبع، والتي تأتي بمميزات تختلف عن لوحة التتبع المستخدمة في أجهزة الحاسب المحمول، وفي السطور القادمة نستعرض كيفية عمل لوحة التتبع أو مؤشر الفارة مع أجهزة الآيباد.

يأتي جهاز iPad Pro الجديد بسعر 299 دولار، كما قدمت ابل غطاء لوحة المفاتيح الذي يتوفر لاحقاً بسعر 349 دولار، والذي يتميز بلوحة تتبع، كما تقدم Logitech حافظة لوحة مفاتيح لأجهزة الآيباد بسعر 150 دولار، أيضاً يمكن لأجهزة الآيباد أن تدعم الفارة أو لوحة المفاتيح التي تتصل عبر البلوتوث، حيث من المقرر أن تدعم أجهزة الآيباد ملحقات الفارة ولوحة المفاتيح التي تتصل عبر البلوتوث الآن.

يرتكز عمل أجهزة iPad مع نظام iPadOS على خاصية اللمس بشكل رئيسي، وتدعم الأجهزة أيضاً Apple Pencil بنفس الفكرة، ولقد جاء نظام iPadOS ليدعم المهام المتعددة في الشاشة، وتقسيم الشاشة، إلى جانب ميزة النوافذ المنزلقة مع ميزة تخصيص الإيماءات للتحرير، والآن مع إضافة دعم لوحة التتبع والفارة للإدخال في نظام iPadOS، فإن النظام يحتوي على الكثير من الأدوات التي قد تشكل فوضى في النهاية.

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وقد إستعرضت ابل نظام iPadOS مع ميزة دعم الإدخال بالفارة أو لوحة التتبع في لوحة المفاتيح في عدة مقاطع فيديو قدمت للإعلاميين، ومن المقرر وفقاً لمقاطع الفيديو أن تأتي ميزة لوحة التتبع بالمواصفات التالية:

لا يظهر مؤشر لوحة التتبع على الشاشة إلا عند بدء لمس لوحة التتبع، لذا لن يأتي المؤشر ثابت على الشاشة على مدار الوقت.

يأتي مؤشر الفارة أو لوحة التتبع على الشاشة بتصميم دائري، حيث أكدت ابل على أن تصميم النقطة الدائرية يتوافق بشكل أفضل مع أجهزة الآيباد، كما يدعم المؤشر تغيير الحجم والشكل وفقاً لما يتم الإشارة إليه.

يمكن تغيير شكل المؤشر على الشاشة لكتن بأسلوب مختلف عن مؤشر التتبع في أجهزة الحاسب، حيث يأتي مؤشر التتبع في أجهزة الآيباد ليدعم تغيير الحجم ليتوافق مع المساحة التي يتم الإشارة إليها.

يمكن أيضاً لمؤشر التتبع أن يدعم المستخدم في المهام التقليدية المتوقعة، مثل النقر، تحديد وإختيار الوحدات، والتكبير.

يمكن لمؤشر التتبع أن يقدم دعم بكفاءة أفضل في إدارة النصوص، مثل النسخ، وتحديد النص، وسحب أو لصق النصوص مقارنة بإستخدام خاصية اللمس على الشاشة.

تدعم لوحة التتبع إيماءات التنقل في الشاشة، إلا أنها تعمل بأسلوب يختلف عن أجهزة Mac، حيث يمكن أن يدعم مؤشر التتبع الإيماءات كالتالي:

تحريك المؤشر إلى نهاية الشاشة لإظهار dock.

النقر على رمز status في الجزء العلوي إلى اليمين لإظهار لوحة التحكم.

تحريك المؤشر إلى الجانب الأيمن من الشاشة لإظهار التطبيقات في القائمة المنزلقة.

الرجوع للقائمة الرئيسية عبر التمرير بثلاثة أصابع إلى أعلى

التنقل بين التطبيقات المفتوحة عبر التمرير إلى اليسار واليمين.

فتح المهام المتعددة عبر التمرير إلى أعلى والضغط المطلول بثلاثة أصابع.

أيضاً يأتي مؤشر التتبع بالكثير من التفاصيل التي قد تحتاج إلى الوقت لإتقانها بشكل جيد، إلا أنها تجربة جديدة لدعم الكثير من المستخدمين على أجهزة الآيباد خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع كيفية عمل ميزة مؤشر التتبع الجديدة مع أجهزة الآيباد ظهر على التقنية بلا حدود.