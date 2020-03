دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

إنه من المهم بالنسبة للمصممين والمصورين الحصول على أدوات مريحة لانجاز مشاريعهم، ومع هذا قد يحدث تطوير على هذه الأدوات في الاطلاقات الجديدة للبرامج، فمن كان يستخدم الفوتوشوب لبضع سنوات واعتاد على استخدام برنامج ادوبي فوتوشوب CC6 أو الإصدار الذي يسبقه فمن المحتمل ألا يلاحظ بعض التحديثات والتطورات التي ستجعل من عملية التصميم أسهل من ذي قبل. © القيادي 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

ربما لا يكون البعض على علم بالتحسينات التي تم إدخالها على نسخة 2019،

لذلك سنتحدث عن أهم 6 ميزات جديدة ربما لم تسمع عنها في الفوتوشوب . * 6 ميزات لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

1. التراجع المتعدد

من أكثر الأمور التي كانت تثير غضب المستخدم هي رفض الفوتوشوب للتراجع المتعدد،

ففي معظم التطبيقات المعروفة والمستخدمة فإن الضغط على الأزرار ctrl+X يتم إلغاء

الإجراء السابق، ومع تكرار الضغط مرة أخرى يتم إلغاء الإجراء الذي قبله وهكذا…

© alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

ولكن في الفوتوشوب فإن التراجع يكون لمرة واحدة فقط، وإن كان هناك حاجة

للتراجع أكثر يجب الدخول إلى لوحة “History” للقيام بذلك، ولكن مع نسخة 2019

فإنه يُمكن التراجع عدة مرات والرجوع عن كل خطأ تم عمله. 2. النقر المزدوج لتحرير النص

قد يكون العمل على النصوص أمرًا صعبًا باستخدام فوتوشوب لا سيما عند محاولة

نقل النص وتعديله ليبدو أفضل، سيكون المصمم بحاجة دومًا إلى التبديل بين أداة

الكتابة وأداة النقل…

© alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

قد يبدو هذا الأمر مزعجًا للمصمم ولحل هذه المشكلة في اصدار 2019 فإنه

بالإمكان النقر المزدوج على الكتابة باستخدام أداة التحريك “move” للبدء

بتحرير النص دون التبديل بين الأدوات. 3. التحويل المتناسب Transform

من الميزات الغريبة في الفوتوشوب والتي اعتاد عليها المستخدمين هي أداة

التحويل Transform، ففي كل مرة يتم استخدامها يرغب المستخدم بتوسيع

عمل هذه الأداة … اقرأ ايضاً | الميزات الجديدة في برنامج فوتوشوب بمناسبة مرور 30 عام على اطلاقه

التحويل الافتراضي في هذا البرنامج يقوم بتغيير الابعاد بشكل غير متناسب

ولهذا يمضي المستخدم وقتًا طويلًا بالضغط على مفتاح Shift في لوحة المفاتيح،

أما الآن فقد تم تطوير هذه الأداة ومع هذا نجد أن البعض لا يرغبون بالتغيير

خاصة عندما يتعارض الأمر مع ما اعتادو على فعله سابقًا. 4. معاينة وضع الدمج بشكل مباشر

Advertisements

تعتبر أوضاع الدمج في الفوتوشوب من الطرق الرائعة لإنشاء التأثيرات المرئية،

وهذا من خلال وضع الطبقات أو الصور فوق بعضها البعض، ولكن قد يصعب أحيانًا

تذكر مكان الطبقة التي تنوي العمل عليها… على الرغم من وجود ميزات Multiply

أو Screen، إلا أن هناك بعض الأوضاع قد تبقى غير واضحة بعض الشيء…

© alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

لهذا فإنه مع النسخة الجديد للفوتوشوب 2019 تم تسهيل هذا الأمر من خلال

إضافة معاينة لوضع الدمج مباشرة، بحيث يتم تحديد الطبقة الخاصة بالمستخدم

والنقر على خيار الدمج، ومن خلالها تظهر قائمة بأوضاع الدمج والتي يُمكن

مشاهدتها من خلال تحريك الماوس للأعلى والأسفل.

في هذه الميزة سيحصل المستخدم على معاينة فورية لكيفية ظهور كل مزج،

وهذا ما يوفر الكثير من الوقت خاصة إن كان المستخدم بحاجة إلى وضع

موجود في النصف السفلي من القائمة ولكنه لا يستطيع تذكره بشكل دقيق. 5. تحسين خيار التماثل

من الإضافات الحديثة والرائعة في الفوتوشوب الجديد هي وضع التماثل والذي يعمل

مع أدوات Paint Brush وPencil وEraser، فكل ما على المستخدم هو النقر

على أيقونة الفراشة في شريط الخيارات ومن ثم الطلاء أو الرسم مباشرة مع توفر

خطوط مختلفة، مما يجعل من السهل إنشاء أنماط متناظرة بسرعة باستخدام أشكال عشوائية،

مثل الخط الأفقي أو العمودي أو المائل أو الحلزوني مما يتيح العديد من الخيارات للإبداع.

© alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019 6. زيادة حجم واجهة المستخدم

يُعد الانتقال من شاشة HD إلى 4K أو أكبر من الأمور الرائعة إلا أن المستخدم

قد يواجه مشكلة عدم توافق واجهة المستخدم للتطبيق مع دقة هذه الشاشة العملاقة،

ولكن فوتوشوب 2019 أصبح جاهزًا لهذه الشاشة،وهذا بفضل تطوير خيار

توسيع نطاق الواجهة لمطابقة حجم الخط.

© alqiyady 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019

The post 6 ميزات جديدة ربما لم تعرف عنها في برنامج الفوتوشوب 2019 appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي