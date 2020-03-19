شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدعو لرفع الإجراءات القسرية عنها وسط انتشار كورونا بالدول المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت سورية المجتمع الدولى إلى احترام مبادئ القانون الدولى الإنسانى وقدسية الحياة البشرية والعمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عنها بشكل فورى وغير مشروط وخاصة فى ظروف انتشار فيروس كورونا فى الدول المجاورة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين إنه فى ظل تصاعد الأخطار التى يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولى لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعانى بعضها وبشكل كبير من تفشى هذا الفيروس فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية التى عانى شعبها ولا يزال من العدوان الإرهابى والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والتى تؤثر على حياة المواطنين وخاصة على القطاع الصحى تدعو المجتمع الدولى إلى احترام مبادئ القانون الدولى الإنسانى وقدسية الحياة البشرية والعمل على رفع هذه العقوبات بشكل فورى عنها خاصة فى هذه الظروف التى انتشر فيها فيروس كورونا فى الدول المجاورة.

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وتابع المصدر أن سورية فى الوقت ذاته تجدد تضامنها الكامل مع كل الدول التى انتشر فيها الوباء أو التى تواجه خطر انتشاره وهى تتعرض للعقوبات فى هذا الوقت الذى يفترض ويستوجب توحيد كل الجهود لإنقاذ البشرية من هذا الوباء.

وقال المصدر إن سورية تدعو الى رفع هذه العقوبات عنها وبشكل فورى وغير مشروط وتهيب بالدول الأخرى كسر هذا الحصار الجائر اللامشروع وتحمل الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يفرضون هذه العقوبات ويتبجحون بحماية حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن كل ضحية إنسانية لهذا الوباء عبر إعاقة الجهود الرامية للتصدى لهذا الفيروس الذى يشكل تهديداً جدياً للبشرية جمعاء ومنع المساعدة فى كبحه.