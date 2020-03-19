كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في تونس والمغرب

تونس ـ المغرب / يسرى ونّاس، تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365



ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كل من تونس والمغرب إلى 39 في الأولى، و58 لدى الثانية، بعد تسجيل إصابات جديدة الخميس.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة في وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 39.

وأشارت بن علية، في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم تعافي أول مصاب بكورونا في البلاد.

وأوضحت أن الإصابات "لـ 25 حالة وافدة من خارج البلاد، و14 محلية".

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ولفتت إلى أن "مجموع من تم إخضاعهم للحجر الصحي بلغ 8787 مشتبها فيه، 5628 منهم أتموا الفترة، و3159 لا يزالون تحت المراقبة الصحية".



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 58.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.