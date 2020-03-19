شخصان يلقيا حتفهما نتيجة سيول اجتاحت شمالي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفادت الإدارة المحلية في محافظة دهوك بإقليم شمال العراق بأن شخصين لقيا حتفهما جراء سيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة الخميس.

وقال محافظ دهوك فرهاد أتروشي في مؤتمر صحفي إن "شخصين لقيا حتفهما في قَضائي زاخو وسيميل بمحافظة دهوك جراء سيول وفيضانات نتجت عن الأمطار الغزيرة".

وأضاف أتروشي أن "السيول والفيضانات التي اجتاحت دهوك ألحقت أيضاً أضراراً مادية كبيرة".

وتشهد مناطق شمالي العراق وخاصة محافظتي دهوك ونينوى المجاورتين أمطاراً غزيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري وهو ما تسبب بارتفاع منسوب المياه داخل المدن وتشكل السيول والفيضانات.

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وكانت جمعية الهلال الأحمر العراقية قد أفادت، الأربعاء، بأن "الأمطار العزيزة، التي هطلت على محافظة نينوى أدت إلى إغراق عدد كبير من منازل المواطنين في مناطق متفرقة بينها قضاء تلعفر؛ ما أجبر أكثر من 150 عائلة (نحو ألف شخص) على ترك منازلها".

وأضافت الجمعية أن فرقها الإغاثية "أخلت غالبية العوائل المتضررة إلى أماكن آمنة"، مرجحة "زيادة عدد العوائل المتضررة نتيجة استمرار هطول الأمطار وغزارتها في عدد من المناطق بمحافظة نينوى".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، في بيان، استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حتى اليوم الخميس في مناطق وسط وشمالي البلاد.

وتعاني محافظات العراق من بنى تحتية محدودة في قطاع شبكات صرف المياه وهو ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المدن خلال هطول الأمطار الغزيرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.