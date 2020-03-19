غزة..تعقيم شوارع ومرافق عامة لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

نفّذت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، جولة لتعقيم المرافق العامة والأماكن الحيوية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتأتي هذه الجولة، ضمن حملة أطلقتها الحركة، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "وطهّر بيتي".

وجاب المشاركون في هذه الجولة عددا من الشوارع، وبعض الأماكن الحيوية، وأحد أسواق مدينة غزة، لتطهيرها باستخدام المواد المُعقّمة والمنظّفات اللازمة.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن هذه الحملة تستمر لليوم السابع على التوالي.

وتقول وزارة الصحة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بـ"كورونا"، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 47 حالة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.