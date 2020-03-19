كورونا.. مصر تقرر إغلاق جميع المراكز التجارية والترفيهية

إسطنبول / الخليج 365

قررت السلطات المصرية، الخميس، إغلاق جميع المراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه 11 ساعة يوميا، للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

وقال موقع بوابة أخبار اليوم (حكومي)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارا ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات.. والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وما يماثلها".

وأضاف أن القرار "يسري ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى 31 مارس/ آذار".

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وأشار إلى أن القرار "لا يسري على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها".

والأربعاء، رصدت السلطات حالتي وفاة لمواطن (70 عاما) وإيطالية (78 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، إضافة إلى تسجيل 30 إصابة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 196، تماثل 26 منها للشفاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.