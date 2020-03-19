كورونا.. "خطر حتمي" يهدد حياة معتقلي الرأي بالسعودية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية، خضر المشايخ، الخميس، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجون المملكة بمختلف جنسياتهم، بات "أمرا حتميا"، وسط تأكيد حالات الاشتباه.

وأضاف في تصريح للأناضول، "بلغنا إصابة بعض المعتقلين في أحد السجون (لم يسمه)، وهذا بحد ذاته خطر يهدد إصابة الجميع".

وتابع المشايخ أن "المعتقلين الأردنيين، يحاكمون وتحتجز حرياتهم على خلفية تهم لا أساس لها من الصحة".

وشدد على ضرورة "تحرك دولي حقوقي، يضمن حماية المعتقلين، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس، والإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلدانهم".

** 30 معتقلا أردنيا في السجون السعودية

وذكر المشايخ، أن "عدد المعتقلين الأردنيين في السعودية، بلغ نحو 30، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا سياسية".

وطالب "بالإفراج عن جميع المعتقلين من كل الجنسيات بدافع إنساني، ولحماية حياتهم من الخطر".

Advertisements

وبخصوص معتقلي بلاده، أوضح المشايخ أنه تمت مخاطبة الجهات الأردنية المعنية، للتدخل لدى السلطات السعودية، من أجل سرعة الإفراج عنهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تأكيد أو نفي من السلطات السعودية حول الاشتباه بإصابة بعض المعتقلين في سجونها بكورونا، وفق المتحدث، أو على أي تعليق من الخارجية الأردنية إزاء الأمر.

يجدر بالذكر، أن السلطات السعودية أوقفت عددا من المقيمين الأردنيين في فبراير/ شباط 2019، ضمن حملة طالت عددا من الفلسطينيين أيضا، بتهم "غير واضحة ومباشرة"، لكنها ركزت بالمقام الأول على الدعم المالي للقضية الفلسطينية.

كما يقبع في سجون المملكة العديد من معتقلي الرأي السعوديين، في حملة مستمرة للسلطات استهدفت عددا من المشايخ والمفكرين والحقوقيين منذ سبتمبر/ أيلول 2017.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا، ترفع العدد الإجمالي إلى 238، تعافى منها 6 حالات، بجانب إخضاع البقية للرعاية الصحية باستثناء حالة واحدة بوضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصا، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.