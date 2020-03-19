إسرائيل تؤكد عزل 4 معتقلين فلسطينيين وتنفي إصابتهم بـ "كورونا"

القدس/ قيس أبو سمرة-عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365-

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، الخميس، إنها "عزلت" أربعة معتقلين فلسطينيين، بعد الاشتباه باتصالهم بمريض بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، نافية في ذات الوقت، ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وقالت مصلحة السجون، في بيان وصل وكالة الخليج 365 "على عكس التقارير الواردة من المنشورات الأجنبية، فإنه لا مساجين في سجن مجدّو مدرجين كمصابين بفيروس كورونا".

وأضافت "في سجن مجدّو، تم عزل أربعة محتجزين دون أعراض، ووفقًا لإرشادات وزارة الصحة، بعد الاشتباه في أنهم اتصلوا بمريض قبل أسبوع".

ولم تقدم مصلحة السجون مزيدا من التفاصيل.

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وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد قال في وقت سابق، من يوم الخميس، إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المعتقلين في سجن مجدّو (شمال)، بإصابة 4 أسرى بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه جرى نقل الفيروس للمعتقلين عن طريق أسير، كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا (وسط)، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.