للمرة الثانية.. هجوم يستهدف بلدة تركمانية شمالي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



أصيب 3 أشخاص، الخميس، بسقوط قذائف هاون على بلدة طوزخورماتو، ذات الأكثرية التركمانية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، بعد 3 أيام من تفجير أوقع 6 إصابات بين المدنيين فيها، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة صلاح الدين برتبة ملازم أول، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "مجهولين أطلقوا 6 قذائف هاون سقطت على حي ملا صفر، وسط بلدة طوزخورماتو، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح متباينة".

وأضاف المصدر، أن "السلطات الأمنية هرعت إلى أماكن سقوط القذائف، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى البلدة".

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من تفجير دراجة مفخخة في سوق طوزخورماتو، الإثنين، أوقع 6 إصابات بين المدنيين.



Advertisements

وكان وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق آيدن معروف، أدان تفجير الإثنين، معتبرا أن له أهدافا سياسية.



وأضاف آيدن للأناضول، أن جهات (لم يسمها) تسعى إلى تخويف التركمان عبر مثل هذه الهجمات.



فيما أشار المصدر الأمني أن مسلحي "داعش" الإرهابي لا يزالون ينشطون في المنطقة، وقد يكون التنظيم يقف خلف الهجمات على طوزخورماتو.



وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.