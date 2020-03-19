إصابة 4 معتقلين فلسطينيين في سجن مجدو الإسرائيلي بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الخميس، إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المعتقلين في سجن مجدّو (شمال)، بإصابة 4 أسرى بفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه جرى نقل الفيروس للمعتقلين عن طريق أسير، كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا (وسط)، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وتابع النادي "يواجه المعتقلون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذين يشكلون خطراً على حياتهم".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني.

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