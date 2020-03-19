الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 47

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 47.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لطالبتين من مدينة رام الله (وسط الضفة) عادتا من فرنسا حديثا، وإصابة ثالثة لمواطن من مدينة نابلس (شمال)، عائد من مصر، ليرفع عدد المصابين إلى 47".

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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