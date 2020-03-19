الجزائر تسجل ثامن وفاة بكورونا والإصابات ترتفع إلى 82

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل ثامن وفاة بفيروس كورونا، و10 حالات جديدة ليرتفع بذلك العدد إلى 82 إصابة.



ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد إلى ثمانية، بجانب 10 إصابات أخرى ترفع الإجمالي إلى 82.



وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.



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وبحسب المصدر نفسه، فإن محافظة البليدة جنوب العاصمة، التي تعد بؤرة الفيروس، سجلت وحدها 51 حالة من إجمالي الإصابات.



والثلاثاء، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، حزمة قرارات لمحاصرة انتشار الفيروس، منها الغلق الكامل للحدود البرية، ومنع التجمعات، وتوفير كمامات الوقاية، ودعم المستشفيات بالآلاف من أسرّة الإنعاش.



وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.