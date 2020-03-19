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نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين إلى أنه ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة مؤخرًا بشأن منع انتشار فيروس “كورونا” الجديد، فإنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الموجودين في البحرين الراغبين في العودة إلى وطنهم بسرعة التواصل مع السفارة.
وأوضحت السفارة اليوم أن هذا التواصل سيمهّد لترتيب إجراءات سفر المواطنين وعودتهم إلى أرض المملكة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال على هاتف السفارة: 0097317537722، أو هاتف شؤون السعوديين: 0097333500012.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بالمنامة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة للتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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