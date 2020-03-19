الجزائر تعلن عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الخميس عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ). وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 82 حالة. اظهر المزيد

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