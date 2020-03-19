الصحة تنفي وجود أي تفشيات لفيروس كورونا في المستشفيات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , بعدم وجود أي تفشيات لفيروس كورونا في المستشفيات، مؤكّداً على أنّ تعليق المواعيد وتأخير بعض الزيارات أو العمليات غير العاجلة يهدف لتقليل الأفراد داخل المنشآت الصحية.

وأضاف وفقاً للرياض بأن معظم من يراجع المنشآت الصحية هم من المرضى، والذين قد يكون لديهم أمراض مزمنة أو عدوى فيروسية أو بكتيرية؛ مما يجعلهم عرضة لاكتساب الفيروس”، لافتاً إلى أنّ دراسات نشرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التزاحم في المنشآت الصحية قد يسبب التفشي، داعياً الجميع للاستفادة من مراكز الرعاية الأولية والاستفادة من الاستشارات عن بعد عبر تطبيق صحة ومركز الاتصال 937..

وأكد العبدالعالي على أهمية وعي الجميع ومسؤولية الجميع بالبعد عنها، مع تقييم ورصد التجمعات”، لافتاً إلى أنّ الوزارة رصدت البعض منها ولا تستهين بها، وذلك لأن التفشي قد يقع بحالة واحدة، موضحاً أنّ هناك إجراءات ستكون مواكبة لأي خطر، والدولة حازمة في عملية التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على أعلى مستوى.