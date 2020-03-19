“الصحة الإيرانية”: 50 مصاباً بـ”كورونا” كل ساعة وحالة وفاة كل 10 دقائق!

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كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس “كورونا” كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.
ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على “اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز”.
وبحسب “روسيا اليوم” أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعتبر من الدول الأكثر إصابة بفيروس “كورونا” في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.
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