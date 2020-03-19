جامعة حفر الباطن تطرح وظائف أكاديمية

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طرحت جامعة حفر الباطن وظائف أكاديمية للرجال والنساء، من حملة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات منها قانون عام، ومحاسبة، وإدارة أعمال، وذلك للعمل في بعض كلياتها بمسمى أستاذ، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا، وأن يكون للمتقدم بحوث منشورة في مجلات علمية، وأن يكون لائق طبيا.
وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 1441/07/27هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1441/08/02هـ، من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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